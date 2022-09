Ağustos ayında en çok dinlenen şarkılar

Yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer buldu.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA ağustos ayında en fazla dinlenen sanatçı oldu.

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ‘Ara' parçası yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.

Yabancı şarkılar kategorisinde Inna ve Reynmen - Wherever You Go şarkısı ilk sıraya yerleşti. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS'in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının birincisi oldu.

En çok dinlenen yerli single'lar

Zeynep Bastık - Ara

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Tarkan - Yap Bi Güzellik

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)

Çakal - İmdat

Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan

Canbay & Wolker - Leylim Yar

Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya

Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim

Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben

En çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Çakal - Paradoks

Madrigal - Neogazino

Uzi - Kan

Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Müslüm Gürses - Küskünüm

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Bergen - Acıların Kadını

Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Tarkan

Zeynep Bastık

KÖFN

Edis

Semicenk

Uzi

Çakal

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Mustafa Ceceli

En çok dinlenen yabancı albümler

BTS - Proof

Alicia Keys - KEYS II

Beyonce - Renaissance

Indila - Mini World (Deluxe)

The Weeknd - The Highlights

Harry Styles - Harry's House

Maneskin - Chosen

Drake - Honestly, Nevermind

XXXTENTACION - Look At Me- The Album

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

En çok dinlenen yabancı single'lar

Inna & Reynmen - Wherever You Go

Tom Odell - Another Love

Nej - Paro

Elley Duhe - Middle Of The Night

Harry Styles - As It Was

Maneskin - I Wanna Be Your Slave

Rosalia - Despecha

Glass Animals & iann dior - Heat Waves

The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

Imagine Dragons - Believer

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA

BTS

Alicia Keys

Beyonce

The Weeknd

Billie Eilish

Harry Styles

Evgeny Grinko

Rihanna

Indila