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Ağustos ayında en çok dinlenen şarkılar

Ağustos ayında en çok dinlenen şarkılar açıklandı.

Yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer buldu.



Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA ağustos ayında en fazla dinlenen sanatçı oldu.



Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ‘Ara' parçası yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.



Yabancı şarkılar kategorisinde Inna ve Reynmen - Wherever You Go şarkısı ilk sıraya yerleşti. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS'in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının birincisi oldu.



En çok dinlenen yerli single'lar


Zeynep Bastık - Ara


KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım


Tarkan - Yap Bi Güzellik


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)


Çakal - İmdat


Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan


Canbay & Wolker - Leylim Yar


Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya


Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim


Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben



En çok dinlenen yerli albümler


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


Çakal - Paradoks


Madrigal - Neogazino


Uzi - Kan


Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


Müslüm Gürses - Küskünüm


Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız


Bergen - Acıların Kadını


Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Tarkan


Zeynep Bastık


KÖFN


Edis


Semicenk


Uzi


Çakal


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş


Mustafa Ceceli



En çok dinlenen yabancı albümler


BTS - Proof


Alicia Keys - KEYS II


Beyonce - Renaissance


Indila - Mini World (Deluxe)


The Weeknd - The Highlights


Harry Styles - Harry's House


Maneskin - Chosen


Drake - Honestly, Nevermind


XXXTENTACION - Look At Me- The Album


Sia - This Is Acting (Deluxe Version)



En çok dinlenen yabancı single'lar


Inna & Reynmen - Wherever You Go


Tom Odell - Another Love


Nej - Paro


Elley Duhe - Middle Of The Night


Harry Styles - As It Was


Maneskin - I Wanna Be Your Slave


Rosalia - Despecha


Glass Animals & iann dior - Heat Waves


The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay


Imagine Dragons - Believer



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


INNA


BTS


Alicia Keys


Beyonce


The Weeknd


Billie Eilish


Harry Styles


Evgeny Grinko


Rihanna


Indila

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