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“Ah Bir Büyük Olsam” Esenyurtlu çocuklarla buluşacak

Esenyurt Belediyesi, “Ah Bir Büyük Olsam” adlı tiyatro oyununu Esenyurtlu çocuklarla buluşturuyor.

Eğlenceli ve komik bir dille empati kurmanın önemini vurgulayan oyun, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.


Kültür sanat etkinliklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, “Ah Bir Büyük Olsam” adlı çocuk tiyatro oyunuyla müzik ve danslar eşliğinde Esenyurtlu çocukları misafir edecek. Oyun, 26 Şubat Cumartesi günü, saat 13.00'te Esenyurt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Fatih Yıldız'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Selda Özen'in üstlendiği oyun; evi dağıtan, yaramazlık yapan, söz dinlemeyen iki kardeşin hikâyesini konu ediyor. Kardeşlerin anne baba olma hayâlini anlatan oyunda, empati kurmanın ve sorumluluk sahibi olmanın önemi eğlenceli ve esprili bir dille anlatılıyor.

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