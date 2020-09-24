AHESEN Yönetim Kurulu belirlendi

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'nın (AHESEN) ‘Olağan 2. Seçimli Genel Kurulu' İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde yönetim kurulu ve çalışma kurulları belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri; Dr. Gürsel Özer, Dr. Hülya Uçak, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Dr. Aslı Öncel, Nükte Taşlar, Dr. Melisa Menemencioğlu, Oktay Armağan, Denetleme Kurulu Üyeleri; Suat Erim, Ali Gürkan Karaaslan, Çınar Uludaş, Disiplin Kurulu Üyeleri; Şenol Kıtay, Pınar Dinçer Güler, Seyhan Civan olarak yer aldı.

Seçim sonrası gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımları şu şekilde belirlendi:

"Genel Başkan Dr. Gürsel Özer, Genel Sekreter Dr. Hülya Uçak, Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Prof. Dr. Ersin Akpınar, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Oktay Armağan, Genel Mali Sekreter Dr. Aslı Öncel, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Uzman Ebe Nükte Taşlar

Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreteri Dr. Melisa Menemencioğlu".

Genel Başkan Dr. Gürsel Özer, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ve muhakkak ki pandemiden dolayı daha zorlu şartlarda, görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. İşleyen süreçte önceliğimiz, hem toplum sağlığı hem de sağlık çalışanlarının refah çalışma ortamı ve koşulları olacak. Bu anlamda tüm uygulama iyileştirmelerinin ve girişimcisi ve takipçisi olamaya devam edeceğiz” dedi.