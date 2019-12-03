AHİKA'nın ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi' ödüle layık görüldü

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA), bu yıl üçüncüsü düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri kapsamında desteklediği ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi' ödüle layık görüldü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu. Kodluyoruz Derneği tarafından geliştirilen ve AHİKA Derneği sponsorluğundaki ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi' sosyal sorumluluk kapsamında İşbirliği Kategorisinde ödüle layık görüldü. Sarıyer Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki törene AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, Kodluyoruz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülcan Yayla, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan konuşmaların ardından ödüle layık görülen proje sahipleri, ödüllerini aldı. Ödüle layık görülen AHİKA'nın sosyal sorumluluk projesinin ödülünü AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol aldı.

“300 genci yazılım konusunda yetiştirmek istiyoruz”

Törenin ardından gelecek yıllardaki hedeflerinden ve proje kapsamından söz eden AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, “Ahiler Kalkınma Ajansı olarak Kodluyoruz Derneği ile birlikte, yazılımcı yetiştirme projesi ile sosyal girişimcilik projesi kapsamında işbirliği kategorisinde ödüle layık görüldük. Açıkçası bu bizi çok gururlandırdı, onurlandırdı. Çünkü bu çok değerli bir ödüldü. Bu proje ile Kodluyoruz Derneği ile birlikte İç Anadolu'nun ortasında, son yılların gözde konusu olan dijitalleşme kapsamında yazılımcı yetiştirdik. Gençlerimize ön ayak olduk bu konuda. 2020 yılında da bu projelerimizi 5 ile yayarak, devam edeceğiz. Hedefimizde 300 genci yazılımcı olarak yetiştirme var. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürütülen ‘İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel programına da, bu projenin devamında bir proje yazıp özellikle kadınlarımıza yönelik yazılım projelerine devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İç Anadolu'nun ortasında işsiz gençlere yazılım kursu veriyoruz”

Derneğin amaçlarından bahseden Kodluyoruz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülcan Yayla, “Biz Türkiye'de Kodluyoruz olarak, yazılımcı yetiştiren bir derneğiz. Amacımız Türkiye'yi teknoloji alanında dünyada bir yetenek merkezi haline getirmek. Bu yüzden her yıl yüzlerce gence, işsiz olan veya kapasitesinin altında çalışan gence teknoloji eğitimleri veriyoruz. KOBİ geliştirme, Yapay Zeka ve Web geliştirme alanında şuanda 5 şehirdeyiz. Bunlardan biri de Niğde'ydi. Bu yıl Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle bu yıl ilk defa pilot projemizi gerçekleştirdi ve en başarılı eğitimlerden bir tanesi oldu. Buradan mezun olan gençlerin yarısı daha mezun olmadan önce ilk web geliştirme eğitimini almışlardı, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bugün İbrahim Bodur Sosyal Girişim ödüllerinde aday olarak gösterildik ve iş birliği kategorisinde ödülü alanlardan biri olduk. Bunun için çok gururluyuz ve bu işi Ahiler Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirdik. AHİKA desteğiyle Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde 5 şehirde 300 tane genci yazılımcı olarak yetiştireceğiz. Bunun için tekrar ajansa ve İbrahim Bodur Ödüllerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.