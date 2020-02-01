İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahıska kadınları yeni başkanını seçti

Kazakistan’ın Almatı şehrinde yapılan seçim ile Faya Agadadiyeva, "Ahıska Kadınları" sivil toplum kuruluşu yeni başkanı seçildi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılan seçim ile Faya Agadadiyeva, "Ahıska Kadınları" sivil toplum kuruluşu yeni başkanı seçildi.


Almatı'da yapılan toplantıda Faya Agadadiyeva'nın başkanlığı tüm katılımcıların oybirliğiyle kabul edildi.


"Ahıska Kadınları" STK başkanlığını 10 yıldır yürüten Gülperi Kassanova görevi yeni seçilen Faya Agadadiyeva devretti.


Devir teslim töreninde yapılan açıklama da 10 yıl görev yapan Gülperi Kassanova bu süre zarfında Ahıska Kadınları için çok büyük ve faydalı çalışmalar gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Meslektaşları Kassanova'ya STK başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerden dolayı teşekkür ettiler.


Gülperi Kassanova'ya, Almatı Şehir Valisi adına Kazakistan Halk Meclisi Sekreterliği tarafından teşekkür mektubu takdim edilirken, Ahıska Türkleri'nin Kazakistan Cumhuriyeti'nde 75 yıl ikâmet madalyası ile ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.