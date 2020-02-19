Ahıska sürgünün tanığı Dadayev hayatını kaybetti

1944 yılında Sovyetler Birliği tarafından ‘Sınır güvenliğini tehdit ettikleri' gerekçesiyle Ahıskalıların sürgün edilişine tanıklık eden ve o anları genç nesillere aktaran 89 yaşındaki Yaşa Dadayev hayatını kaybetti. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un da dayısı olan ve ‘Aksakallı' olarak adlandırılan Dadayev'in mücadelesi genç nesillere örnek olarak gösterildiği belirtildi.

Dadayev'in ölümü üzerine DATÜB tarafından taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, “DATÜB ailesi olarak değerli büyüğümüz Yaşa Dadayev'in vefatı camiamızı hüzne boğdu. Başta Dadayev ailesi ve Kassanov ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz. Yaşa Dadayev gibi aksakallılarımız sürgünün canlı tanıkları olarak bizim hafızamızı hep taze tutmamızı sağlamıştır. DATÜB camiası olarak başsağlığı dileklerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.