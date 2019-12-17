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Ahıska Türklerinden Darülaceze'ye ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları, İstanbul Okmeydanı’nda bulunan Darülaceze kurumunu ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları, İstanbul Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze kurumunu ziyaret etti.


Ziyarete DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Nergis Doğru ve Kamil Hamza ile Ahıskalı gençler katıldı.


Darülaceze'nin tarihi ve kurumla ilgili bilgi alan DATÜB Gençlik Kolları, Darülaceze sakinleri tarafından yapılan el emeği ürünleri inceledi. Binaları tek tek dolaşıp bahçede ve kantinde yaşlılarla bir araya gelerek sohbet ettiler.


DATÜB Gençlik Kolları, misafirperverlikleri için Darülaceze Gönüllüsü Rıdvan Durgun'a ve Darülaceze Başkanlığı'na teşekkür etti.

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