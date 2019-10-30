Ahıska Türklerinden uluslararası resim yarışması

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), "Dinmeyen Sızı: Sürgün" adıyla Ahıska sürgününün 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ödüllü resim yarışması düzenlenecek. Yarışmaya başvuru için son 5 gün kaldı.

Sovyet yönetimince, 14 Kasım 1944 tarihinde geçmişinden ve geleceğinden kopartılarak sürgüne edilen Ahıska Türklerinin tarihi acıları resimlerde işlenecek. DATÜB tarafından yapılan açıklamada, resim yarışmasına son katılım tarihinin 5 Kasım olduğu bildirildi.

Yarışmanın amacının Ahıska Türklerinin maruz bırakıldığı bu trajik olayı unutturmamak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek olduğu ifade edilen açıklamada, katılımcıların sürgün, sürgün sonrası hayat, belirsizlik, vatansızlık gibi Ahıska sürgünüyle ilgili serbest teknikte (yağlı boya, karakalem) yaptıkları resimlerle katılabilecekleri kaydedildi.

Yarışmada, yetişkinler 16 yaş üstü kategorisi birincisine 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye bin 500 lira, 3 adet mansiyon ödülü 500 lira verilecek.

Gençler 11-16 yaş arası kategorisi birincisine, 2 bin 500 lira, ikinciye bin 500 lira, üçüncüye bin lira ödül verilecek.

Açıklamada, yarışmanın katılım koşulları şu şekilde açıklandı:

"Yarışmamız uluslararası olup farklı ülkelerden bireysel katılıma açıktır. Katılımcıların yaş sınırı 11-16 yaş (genç kategori) 16 ve üstü (yetişkin kategori) Genç katılımcıların resimleri ayrı, yetişkin katılımcıların resimleri ayrı değerlendirilecektir. Yarışmaya katılacak bir kişi en fazla 3 resim gönderebilir. Resimlerde serbest teknik kullanılabilir (yağlı boya, karakalem, suluboya, akrilik, pastel boya, baskı vs.) Bilgisayar ortamında yapılmış çalışmalar, fotokopi ve benzeri kabul edilmeyecektir. Kalıcı özelliği olmayan malzemeler kullanılmamalıdır. Kullanılacak kağıt veya tuvalin kısa kenarı 50 santimetreden az, uzun kenarı 100 santimetreden uzun olmamalı, çerçevesiz ve paspartusuz olmamalıdır. Yapılan çalışmanın ön yüzünde katılımcının imzası dışında yazı olmamalıdır. Yarışmaya gönderilen resimlerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. Katılımcı gönderdiği resimlerin özgün ve kendisine ait olduğunu, başka bir kaynaktan esinlenmediğini taahhüt etmelidir. Yarışma tamamladıktan sonra dereceye giren eserlerin orijinalliğiyle ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşacak hukuki ve maddi yaptırımlardan katılımcı sorumludur. Kopya veya çalıntı olduğu belirlenen eserlere ödül verilmişse bu ödüller iptal edilir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği, yarışmaya katılan eserleri yurt içi ve yurt dışında her türlü ortamda yayınlama hakkına sahiptir. Jürinin sergilenmeye değer gördüğü resimler ve ödül alan resimler, Ahıska Türkleri Sürgünün 75. yıl dönümü anma etkinliklerinde sergilenecektir. Katılım formunu doldurmayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Resimlerin son teslim tarihi 5 Kasım 2019'dur."