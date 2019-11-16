Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılı Gürcistan'da anıldı

Ahıska Türklerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 75 yıl önce vatanlarından sürgün edilmesi dolayısıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) ortaklığında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle gerçekleşen 3 günlük anma programının birinci gününde, parlamento önündeki 9 Nisan Şehitler Anıtına çelenk koyularak Soykırım Müzesi ziyaret edildi. Çelenk koyma töreninin ardından DATÜB Gençlik Kolları'nın Dünden Bugüne Ahıska Türkleri isimli resim sergisi, Gürcistan Ulusal Müzesi'nde ziyaretçilerle buluştu. DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Nergis Doğru ve Muhammed Nizam, ziyaretçilere sergiyi gezdirdi.

Gürcistan Güzel Sanatlar Müzesi'nin konferans salonunda, DATÜB ve YTB'nin hazırladığı “75. Yıl Sürgünün Acıları” isimli film gösteriminin ardından DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov, açılış konuşmasını yaptı.

TİKA Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan'a dönen Ahıskalılara entegrasyon sürecinde ciddi destek verdiklerini, ailelere istihdam sağladıklarını, bu yönde çeşitli projeleri uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise Türkiye'nin Ahıska Türklerine sahip çıktığını vurgulayarak "Bizim arkamızda dağ gibi Türkiyemiz var, bizim arkamızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanımız var. Biz Ahıska Türkleri olarak kaybolmadık, batmadık ve toplum olarak ayaklarımızın üstünde dik durduğumuzu göstermek için buraya geldik" dedi.

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ise Ahıska Türklerinin acısının artık sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, “Ahıska Türkleri yurtlarından koparıldı ama Gürcistan da Ahıska Türklerinden mahrum oldu. Ahıska Türklerinden mahrum olan Gürcistan belki de en fazla bunun acısını, sıkıntısını yaşayan ülkedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de "Türk kimliğini gururla taşıyan ve sürgün üstüne sürgün yaşayan Ahıskalı kardeşlerimizin dramının, sorunlarının bir kez daha gündeme gelmesi noktasında bugün buradaki birlikteliği ve yapılan etkinlikleri önemsediğimi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularında Devlet Bakanı Yardımcısı Lia Gigauri, ülkesinde 500 bini aşkın mültecinin yaşadığını, Ahıskalıların acısını da iyi anladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz Ahıska Türkleri ile büyük dayanışma içindeyiz. SSCB yönetiminin Ahıskalı ailelere 75 yıl önce yaşattığı o zor günler, Ahıskalılar için bugüne kadar kapanmayan bir yaradır. Ahıska Türklerinin sürgünü Gürcistan'ın yeni tarihinde en büyük trajediler arasında yer alıyor."

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ahıska Türklerine her platformda destek verdiğini hatırlatarak, “Hiç endişeniz olmasın, bugün Türkiye Cumhuriyeti arkanızdadır. Tüm ülkelerin Ahıskalılar ile dayanışma içinde bulunmaları gerekiyor. Gürcistan stratejik ortağımız, her alanda önemli bir iş birliğine sahibiz. Ahıskalıların Gürcistan'a dönüş süreci konusunda ikili iş birliğini sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kıran, Ahıskalıların Gürcistan'a dönme hakkına sahip olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Ahıskalıların ait oldukları topraklara dönerek, bu toprakların öz evlatları, öz sahipleri olarak buradaki varlığını sürdürme hakkına sahip olması çok önemlidir. Bu anlamda Gürcistan'ın Avrupa Konseyi bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirme noktasında önemli hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmiş olması önemlidir.”