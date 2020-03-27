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Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezi, 300 Ahıska Türkü doktorun korona virüs salgınıyla mücadele için gönüllü olarak Türkiye’de görev almak için hazır olduklarını bildirdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezi, 300 Ahıska Türkü doktorun korona virüs salgınıyla mücadele için gönüllü olarak Türkiye'de görev almak için hazır olduklarını bildirdi.


DATÜB Genel Merkezinden yapılan açıklamada Türkiye'nin değişik şehirlerinde ikamet eden doktorlar başta olmak üzere 300 civarında Ahıska Türkü doktorun zor günlerde gönüllü olarak hizmet etmeye hazır olduğu açıklandı.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar tarafından yapılan açıklamada, “Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ederken salgın Türkiye'mizi de etkilemiştir. Başta Türkiye'de ikamet eden Ahıska Türkü doktorlar olmak üzere zor günlerde Türkiye'nin yanında olmak üzere gönüllü olarak hazırdırlar. Ahıska Türkü doktorlar mesleki birikimlerini ve hekimlik hizmetlerini Türkiye için sunmaya hazırdır'' ifadeleri kullanıldı.

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