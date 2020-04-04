Ahıskalı sağlıkçılar korona virüsü ile mücadelede görev bekliyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Tüzen'i makamında ziyaret ederek, Ahıskalı sağlıkçıların ve diploma denkliği bekleyen doktorların korona virüs ile mücadelede destek vermek istediklerini belirtti.

Covid-19 ile mücadele etmek için hazırlanan dosyaları inceleyen Tüzen, çok güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. Devletin virüsle mücadelede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kısa bilgi veren Tüzen, karşılaşılabilecek her bir sorun için devletin planları olduğunu vurgulayarak, gerektiğinde kurulan sahra hastanelerinde ve şehir hastanelerinde çalışan sağlıkçıların işini hafifletmek için muhakkak yedekte bekletilmesi gereken sayıya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Diploma denkliği bekleyen Ahıskalı doktorların listesini inceledikten sonra Tüzen, dosyada birçok uzman ve uzun yıllar boyunca kendi ülkesinde çalışan tecrübeli doktorların olduğunu teyit ederek bu doktorların Türkiye için büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Bursa İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Burcu Demir ile görüşen DATÜB heyeti Covid-19 ile mücadelede hem dilekçe ile müracaat eden 102 sağlıkçının, hem de diploma denkliği bekleyen 278 Ahıskalı doktorun olduğu belirtilerek hazırlanan liste Göç İdaresine verildi.

Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Burcu Demir ise Bursa'daki topluluklar içerisinde ilk olarak Ahıska Türklerinin böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirerek, atılan bu adımın Ahıskalılar adına gurur verici olduğunu aktardı.

Görüşmeye DATÜB İcra Komitesi Başkanı ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş, DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Bursa İl Temsilci Yardımcısı Orhan Faik ve Ahıskalı Doktor Mevlut Nebi katıldı.