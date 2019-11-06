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Ahıskalı Türklerin sürgün edilişinin 75. yılı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıskalı Türklerin sürgün edilişinin 75.

yılı dolayısıyla yapılacak program hazırlıkları ve DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahıskalı Türklerin tarihi toprakları olan Ahıska'dan sürgün edilişinin 75. yılı dolayısıyla hazırlıklarının sürdürdüklerini belirterek DATÜB faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. 14 Kasım 1944 Ahıska sürgünü tanığı olan Balabek Mardanov ise “Biz yaşadık ama gelecek nesillerimiz bir daha böyle sürgünleri asla yaşamasın inşallah.” dedi.

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