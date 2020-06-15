Ahmediye'nin her sokağında yaza hazırlık çalışması

Büyükçekmece Belediyesi'nin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmalarına Ahmediye mahallesinde devam edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve ilgili birim müdürleri nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Ahmediye Mahallesinin her sokağında budama, temizlik ve bakım onarım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tüm cadde ve sokaklara girildi

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Ahmediye Mahallesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallenin tüm sokaklarına giren belediye ekipleri gelişigüzel atılmış molozları topladı ve metruk yapıları yıktı. Ahmediye meydanı, parklar, sokaklar süpürüldü, tazyikli su ile yıkandı. Mahalledeki çöp konteynerlerinin tamamı ilaçlı sularla yıkanırken, hasarlı konteynerler yenileri ile değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama ve ot biçme işlemi yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Acil Yol Yapım Ekipleri ise yol ve kaldırımlarda oluşan hasarlı bölgeleri onardı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin köy niteliği taşıyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmasına bu hafta sonu Türkoba mahallesinde devam edilecek.