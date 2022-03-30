Ahmet Ağaoğlu: “Birçok sorun varken, MHK'nin kararı gündeme oturdu”

Birçok sorun varken, gündemde MHK'nin kararı var” dedi. Ağaoğlu, ligin tescil edilmesi tartışmalarıyla ilgili de, “Neye dayanarak lig tescil edilmeyecek” diyerek tepki gösterdi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunan binasında gerçekleşen toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 ana gündem maddesiyle toplandıklarını ifade eden ve bu maddelerin ilkinin Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, “Bundan 15 gün önce Ukrayna Profesyonel Lig Birliği, vakfımızla iletişime geçti. Çeşitli kulüplerin altyapılarındaki 150'ye yakın sporcusunun antrenman, barınma ve beslenme sorunu yaşadıklarını ifade ettiler. Bu sporcuların kulüplerimizin altyapısında konuşlandırılmasının mümkün olup olamayacağını sormuşlardı. Biz de bir çalışma yaptık ve altyapı imkanları olan kulüplerimize öncelik verdik. Trabzonspor 60 sporcuya, Rizespor 50 sporcuya, Antalyaspor, Kayserispor ve Sivasspor da 33 sporcuya antrenman, barınma, beslenme ve malzeme konusunda kapılarını açtı. Bu 5 kulübün ötesinde biz imkanları elveren kulüplerden talepte bulunduk. Bazı kulüplerimizin altyapısında yeterli barınma imkanı yok. Bazılarının kamp tesisleriyle antrenman tesisleri arasında uzun mesafeler var, ulaşım araçlarıyla yolu kat ederek gidiyorlar. Bu bağlamda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz Tanju Bilgiç ve Ukrayna Büyükelçimiz Yağmur Ahmet Güldere'ye teşekkür ederim. Çalışmalarımız gerçekleşti. 180 kişilik bir uçak kiraladık. Yarın Polonya-Ukrayna sınırındaki havalimanına gidecek. Yarın 143 sporcu ve 11 ebeveyn, saat 14.00'te Trabzon havalimanına intikal edecek ve buradan kulüplerine dağıtılacak. Bütün temennimiz savaşın kısa sürmesi ve bu sporcuların ana yurtlarına dönmesi. Ama biz planlamamızı 6 ay ila 2 yıl arasında bu sporculara ev sahipliği yapacak şekilde yaptık” ifadelerini kullandı.

“Anadolu kulüpleri çok ciddi bir gelir kaybına uğradı”

Naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak pazartesi günü TFF'de bir toplantı gerçekleşeceğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, “Bütün kulüp başkanlarının katılması beklenen bir toplantı planlanmıştı. Bugün yaptığımız toplantıda tüm kulüp başkanları bütün yetkiyi bana vererek, benim görüşmem konusunda fikir birliğine vardılar. Ben tek başıma katılacağım bu toplantıya. Belki ilerleyen günlerde ya da toplantı bitince bir açıklama yapılabilir. Son günlerde kamuoyunu sıkça meşgul edilen ve futbolun başka sorunu yokmuş gibi sıkça konuşulan MHK'nin aldığı karar ve Tahkim Kurulu'nun bu kararı bozması var. Bizi bekleyen çok önemli sorular var aslında. Yayın ihalesi var. Kulüplerimiz çok ciddi bir gelir kaybına uğradı. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 80'ini yüzde 90'ını naklen yayın gelirleri karşılıyor. Finansal stabiliteyi sağlayamadığınız takdirde, gelir-gider tablonuzu dengeleyemediğiniz takdirde, sportif performansın artmasının asla mümkün olmayacağı herkesin malumu olduğu bir dönemde, Anadolu kulüplerinin finansal sıkıntıda olduğu dönemde, teklif edilen rakamların hiçbir şekilde Anadolu kulüplerinin ya da Türk futbolunun ihtiyaçlarına cevap vermediği herkesin malumu. Bunun yanında önümüzde bir spor yasası var. Bununla alakalı olarak kulüplerin, yöneticilerin, derneklerin çok ciddi endişeleri var. Bu 20 senelik bir çalışmanın ürünü ama bizim elimize ulaşan taslakta çok ciddi soru işaretleri ve endişeli olduğumuz maddeler var. Bunun da komisyonda görüşülmesi konusunda adım atmamız lazım. Yasa çıktıktan sonra, yapılacak olan itirazların ve sorunların izole edilmesi, yeniden düzenlenmesi o kadar kolay olmuyor” diye konuştu.

“TFF'yle ilgili sıkıntıların çözüleceği yer genel kuruldur”

Futbolda birçok sıkıntı olmasına karşın son günlerde odak noktasında MHK'nin aldığı karar olduğunu söyleyerek devam eden Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Birçok sıkıntı olmasına karşın döndük dolaştık MHK'nin aldığı kararı konuştuk ve bugün bununla alakalı TFF'de yaşanan bir istifa ve 3 kulübün yaptığı bir açıklama var. Her kulüp kendi sitesinde açıklamalarını yapmakta özgürdür. Ancak bilmek zorunda olduğunuz bir konu var, TFF ülke futbolunun amiridir. Yasaların kendilerine verdiği yetkiler var. Alınan kararlar, yürürlüğe koyacakları yönetmelikler ve kurulların oluşumuyla alakalı tek yetkili kurum TFF'dir. Dolayısıyla tüm sorumluluk da kendilerinindir. Bunu da daha önce belirttiler. MHK'nin aldığı karar ya da Tahkim Kurulu'nun kararı, içinize sinebilir ya da sinmeyebilir. Netice olarak amir kurumun kararıdır, sorumlusu da TFF'dir. Yaşanan sıkıntıların çözüleceği tek yer de TFF'nin genel kurulludur. Sıkıntı varsa, işleyişte tıkanmışlık varsa, alınan kararlar spora zarar veriyorsa, bunun hesabı medyada değil, genel kurulda sorulur. Haziran ayında bir genel kurul var. Eğer bir sıkıntı varsa, orada söylenir. TFF Başkanı ve Yönetimi'nden de memnun olmayabilirsiniz ve kararı genel kurulda verilir. Eğer biz yapıyı yıpratırsak, ülke futbolu ve hepimiz kaybederiz. Kişiler gidebilir, farklı isimler gelebilir. Son 20 yılda 8 ya da 9 farklı yönetim kurulu görev aldı. Dediğim gibi bunun konuşulacağı nokta genel kuruldur. Biz burada Kulüpler Birliği olarak kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Ancak burada ülke futbolunu yönetmiyoruz, ülke futbolunu TFF yönetiyor” açıklamasını yaptı.

“Hangi dayanakla lig tescil edilmeyecek?”

Ligin tescil edilmemesi tartışmaları hakkında da konuşan Ağaoğlu, “Toplumda gereksiz gündem oluşturulan durumlar. Ligin tescil edilmemesi için hangi sebebi göstereceksiniz? Neye ve hangi veriye dayanarak bu söyleniyor. Suni gündem oluşturmak için ortaya atılan konular bunlar. Küme düşmenin kalkması ya da lig tescil edilmesin diye bir konu konuşulmadı bugün. Ülke futbolunun birçok sorunu var. Türk futbolunun finansmanı açısından son derece önemli olan naklen yayınla ilgili kimse tek kelime etmiyor. MHK'nin aldığı karar çıkana kadar çok sık tartışılıyordu ama bir anda unutuldu. Bütün kulüpleri ve federasyonları yakından ilgilendiren spor yasası neredeyse kanunlaşmak üzere. Bu tartışmanın odağında olan isimlere soruyorum, tasarıyı okudunuz mu? Tabii ki kimse okumadı. Ülke sporunun genel sorunları yerine bu tartışmalarla suni gündem oluşturuluyor. Suni de değil aslında ama bunun daha önce zamanlama ve şekil olarak uygun olmadığını söyledik” diyerek sözlerini tamamladı.