İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Bulut'tan Falcao transferine ilişkin açıklama

Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray’a transferi gündemde olan Falcao’ya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hafta sonu maçı var, bir hafta sonra her şey netleşecek” dedi.

Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'a transferi gündemde olan Falcao'ya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hafta sonu maçı var, bir hafta sonra her şey netleşecek” dedi.


Gatatasaray'ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Falcao için kulübüyle görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a döndü. Fransa'nın Nice kentinden gelen Bulut, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Transfer konuşu şu anda aynı şekilde devam ediyor. Hafta sonu maçı var, inşallah bir hafta sonra her şey netleşecek. Olumsuz bir şey yok, her şey devam ediyor. Onlar bir tane daha santrfor bakıyor. Onun için 10 gün sonra her şey belli olacak. Bonservisine ilişkin detayları şu anda vermem doğru olmaz. Her şey iyi bir yere geldi. Transfere ilişkin yüzde olarak bir şey diyemem” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.