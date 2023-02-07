İhlas Haber Ajansı

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Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.


Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadelerine yer verdi.

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