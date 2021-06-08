Ahmet Hamdi Tanpınar Beyoğlu'nda anılacak

yılında Beyoğlu'nda anılacak. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda; sergiden konsere ve söyleşilere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar resimden musikiye, mitolojiden evliya menkıbelerine, psikolojiden mimariye birçok alanda işlediği eserleriyle bugün de unutulmaya yüz tutmuş değerlere ışık tutmaya devam ediyor. Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatında da önemli bir yere sahip olan Tanpınar'ın doğumunun 120. yılında, ömrünün son 20 yılını (1942-1962) geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı olan Beyoğlu'nda anma programı gerçekleştirilecek. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün desteğiyle düzenlenecek program, 10 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Tanpınar'ın birçok kıymetli hatırası ilk kez gün yüzüne çıkacak

Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Anma programı kapsamında açılacak ‘Tanpınar Sergisi ile katılımcılar usta yazarın zengin dünyasına bir kez daha konuk olma heyecanını yaşayacaklar. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, Tanpınar'ın eserlerinin yanı sıra, özel eşyalarından el yazması metinlerine, kişisel notlarından imzalı kitaplarına kadar birçok kıymetli hatırası ilk kez gün yüzüne çıkacak. Sergide ayrıca "İstanbul Bir Terkip", "Şehrin Zamanı", "Serten Işıktan Bir Harita" isimli 3 adet video art da izlenebilecek.

Tanpınar'ın eserlerinden bestelenen şarkılar seslendirilecek

Sergi açılışının ardından kaleme aldığı romanlarıyla, denemeleriyle ve şiiriyle derin izler bırakan Tanpınar'ın eserlerinden bestelenen şarkıların seslendirileceği bir de konser gerçekleştirilecek. Konserde birbirinden güzel bestelerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulacak. Yaklaşık bir ay sürecek etkinliklerde, Tanpınar'ın hatıraları ve bıraktığı eserler üzerine birçok söyleşi programı gerçekleştirilecek.

1901 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Hamdi Tanpınar, birçok usta yazar gibi Beyoğlu'nda zaman geçirdi. Özellikle, 1942'den vefat tarihi olan 1962 yılına kadar Beyoğlu'nda yaşayan Tanpınar, Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatının da en güçlü yapıtlarından kabul edilen birçok eserini Beyoğlu'nda kaleme aldı. İlk olarak İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Narmanlı Yurdu'nda ikamet eden Tanpınar, ‘Huzur' romanı başta olmak üzere birçok kıymetli eserini burada kaleme aldı. Daha sonra Taksim Gümüşsuyu'nda bir apartman dairesine yerleşen Tanpınar burada da yazma maratonuna ara vermedi ve ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü' romanını kaleme aldı.