Ahmet Karakaya'nın annesi Sebile Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya'nın 84 yaşında vefat eden annesi Sebile Karakaya, Sultanbeyli'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya'nın bir süredir hastanede tedavi gören annesi Sebile Karakaya hayatını kaybetti. 84 yaşında hayatını kaybeden Sebile Karakaya için bugün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya, Sebile Karakaya'nın eşi Şerafettin Karakaya, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Karakaya ile babası Şerafettin Karakaya, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

Sebile Karakaya'nın cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılındı. Helallik alınması ve cenaze namazının ardından cenaze, omuzlara alınarak mezarlığa taşındı. Sebile Karakaya'nın cenazesi, Sultanbeyli Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.