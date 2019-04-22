Ahmet Kural -Sıla Gençoğlu davasında karar

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldı. Duruşmada söz alan Ahmet Kural'ın avukatları, olay yerinde keşif yapılması ve tanıklarının dinlenilmesi talebinde bulundu.

Mahkemenin tanık dinletme taleplerini reddetmesi üzerine Kural'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme Kural'ın avukatlarının reddi hakim talebini de reddederek esasa ilişkin savunmaların yapılmasını istedi.

Yazılı olarak sundukları savunmaları tekrar ettiklerini kaydeden Kural'ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi.

“Uyuşturucu konusunda ona ve bana test yapılsın”

Daha sonra son sözü sorulan Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu suçlayarak, "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi" diye konuştu.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan ceza verdi. Mahkeme bu cezanın ertelemesine hükmetti.