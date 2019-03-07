Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına başladı

Sabah erken saatlerde adliyeye gelen Kural'a hayranları sevgi gösterisinde bulunarak sık sık fotoğraf çekildi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen ‘darp' iddialarına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesi ilk olarak Kural ve avukatı adliyeye geldi. Duruşma salonunun bulunduğu koridorda duruşmanın başlamasını bekleyen Kural'a adliye personeli yoğun ilgi gösterdi. Kadın hayranlarının ilgi gösterdiği Kural, duruşmanın başlamasını beklerken hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak sık sık fotoğraf çekildi.