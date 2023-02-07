Ahmet Nur Çebi: "Allah'ın izniyle, el ele verip bunun altından kalkacağız"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, birlikte ve beraberlik içinde olmaları gereken bir süreçte olduklarını söyleyerek, "Allah'ın izniyle, el ele verip bunun altından kalkacağız. Bu bütün dünyaya güzel bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı gerektiği zaman tek yumruk olmayı her zaman başaracaktır. İnşallah yaralarımız çok çabuk sarılır ve kayıplarımız da son bulur" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Vodafone Park'ta bulunan yardım toplama merkezi ziyaret etti. Yardım merkezindeki çalışmalarla ilgili basın mensupların açıklamalarda bulunan Çebi, deprem sonrasında birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle, el ele verip bunun altından kalkacağız. Burası bir spor kulübü ama öncelik vatan, millet ve halk. İnsanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar ve bunu da gösterdiler. Rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer bütün kulüplerin hepsine candan teşekkür ediyorum. Sahadaki rekabetin yanında böyle bir durumda el ele tutuşup halkımızın yardımlarına aracı olabilmek de bizim için bu acının içinde mutluluk kaynağı oldu. Beşiktaşlı kardeşlerimiz buraya getirebilirler, karşıda oturanlar Fenerbahçe Stadı'na, Galatasaray Stadı'nda getirebilirler. Onlar da bize malzemelerini getirebilirler. Bu acının içinde güzel bir birliktelik oluşuyor. Bu bütün dünyaya güzel bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı gerektiği zaman tek yumruk olmayı her zaman başaracaktır. İnşallah yaralarımız çok çabuk sarılır ve kayıplarımız da son bulur diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.