Ahmet Nur Çebi: "Burada 'burayı yönetecek adam yok' demek yakışık almadı"

Tevfik Yamantürk'e cevap vererek, "Burada ‘Burayı yönetecek adam yok' demek yakışık almamıştır" diyen Çebi, pandeminin de kulübe verdiği zararın 115 milyon Euro olduğunu ifade etti. Çebi, geçmiş borçlara dikkat çekerek, "3 milyar borcun faizi bugün bu noktaya geldi. Bizim dönemimizin zararı 300 milyon TL" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Engelliler Haftası nedeniyle engelli takımına söz verdiğini belirterek toplantıdan erken ayrılmak zorunda olduğunu ifade eden Çebi, "Buradan erken çıkmaz istemezdim. Engelliler Günü'nün bütün engellilere iyi şeylerin konuşulacağı gün olmasını diliyorum" dedi. Garip bir toplantı olduğunu ifade eden Çebi, "Divan başkanı benden yaşça büyük, biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. Konuşulan şeyler çok ağırdı. 2. başkan kendisinin yanına 2 kez gitti. Bu süreç içinde kendisinin yanına giderken Engin Baltacı ‘Benim aile dostum, ben gidip konuşayım' dedi, ben de ‘tamam' dedim. Beşiktaşlıların Beşiktaş'ı maddi manevi korumaktan başka görevi yok. Şahsi ve kişisel tavırlar koyarak, kavga ederek bir yere varamayız. 'Bu sene birlik ve beraberlik yılı olsun' dedim ama maalesef şu ana kadar yürümedi. Şahsi konulara girmek istemiyorum. Sürekli olarak 2. başkanına beni arattıran divan başkanımın, kurullardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan 2. başkanımla görüşmesinden neden rahatsız olduğunu anlamış değilim. Disiplin konusu çok tartışıldı. Lütfen buradan çıktıktan sonra tüzüğümüzü okuyun. Cezayı alan kişi eğer isterse kendisini genel kurula taşır, yönetim kurulunun görevi değil. Bu kadar kavgaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Benim de imzalarımın olduğu 1-2 dosya var, gerekeni yapacağım"

KPMG raporu hakkındaki eleştiriler hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "KPMG raporu benim seçimlerden evvel ifade ettiğim bir konuydu. Serdal Adalı, 7 seneyi inceleyeceğim dediğinde ben de 10 sene dedim. Ben de o görevin içindeydim. Bu rapora zerre müdahale etmedim. Bu rapor çıktı. O günkü genel sekreter, genel hatlarıyla istisnai durumları okudu. SPK avukatları bürosu ve içişleri bakanlığına teslim edildi. Bir de hukuk bürosuna verildi. Büro evrakları tamamlayarak davalarını açıyor. 11 dava açıldı, 6-7 dava daha açılması bekleniyor. Ben görevimi yaptım. Hukuk bürosundan da ne geliyorsa gereken yapılıyor. Benim atmış olduğum imzalarla ilgili 1-2 dosya geldi. Gereken ne ise yapılacaktır, ben de gerekeni yapacağım" açıklamasını yaptı.

"Burada 'Burayı yönetecek adam yok' demek yakışık almadı"

3 sene önce göreve geldiklerinde kulübün içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını söyleyen Çebi, "3 sene önce buraya geldiğimizde elektrik kesikti, 6 aylık maaşlar ödenmemişti, UEFA için borçsuzluk yazıları yoktu. 675 milyon TL kefalet vererek burayı ayakta tutmaya çalıştık. ‘Burayı yönetecek adam yok' demek yakışık almadı. 3 milyar borç olana kadar ağzınızı açmadınız. O gün Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde yorum yapmıyorsunuz, bugün yorum yapıyorsunuz. Şenol Güneş o dönemde bir şekilde zorlanarak gönderildi. Artık hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok. Başarıya ihtiyacımız olan süreçte kendisinden faydalanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Ben 5 hoca değiştirmedim, sayıları bu şekilde ifade etmenin anlamı yok"

Bir üyenin sözleri üzerine "Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın çocuğu' dediler diye itiraz etmişler. ‘Trabzon'un çocuğu' dediklerinde itiraz etmiyorsun da buna mı itiraz ediyorsun" diyen Çebi, Tevfik Yamantürk'ün 5 teknik adam değişikliğiyle ilgili açıklamalarına değinerek, "Ben geldiğimden bu yana 5 hoca değiştirmedim. Geldiğimizde 1 hoca vardı, sonrasında Sergen hocayla anlaştık. Yaşananların ardından gitmek istedi. 3. hoca dediğiniz Önder hoca, bizim altyapı hocamız. Şimdi Şenol hoca 5. hocamız ve daha değiştirmedik. Bu rakamları bu şekilde ifade etmenin camiaya faydası yok. 45 milyon Euro borç var, faizi 27 milyon Euro diyorsunuz ama böyle bir rakam görmedim ben. Genç arkadaşlarımız geldi denetleme kuruluna, onlardan raporu alabilirsiniz" şeklinde konuştu. Geçmiş yönetime açılan dava hakkında da konuşan Çebi, "540 milyon TL tazminat davası açıldı, biz bunu üst mahkemeye götürdük. İlgili kişiler ‘Siz bunu üst mahkemeye götürmediniz' demesin diye bunu üst mahkemeye taşıdık. Yargının karar vermesini engelleyecek bir şey yapmadık. ‘Rapor aklanmak için bir vesiledir' demedim, ‘Mahkemeler aklanmak için bir vesiledir' dedim. Biz elimizden geleni yapıyoruz, camianın hakkını koruyoruz. Biz geldiğimizde 92 milyon Euro olan takım bütçesini 45 milyon Euro'ya çektik. Burada 3 yıldan beri başkalarının imzaladığı kontratlarla kaldık. Artık bu yıldan sonra bizim imzaladığımız kontratlar olacak. Geldiğimizde 3 milyar borç vardı. Benim dönemimde yapılan zararın 300 milyon TL olduğunu göreceksiniz. Kendi dönemimde yapılabilecek olan her şeyi yaptım. Ama faiz yükü belimizi büküyor. Bunu 3 milyarken söyleyecektiniz. Ama bunu Yalçın Karadeniz abi söylediği için adamı görevden aldılar" diyerek sözlerine devam etti.

"Pandeminin verdiği zarar 115 milyon Euro"

Amatör branşlardaki harcama açığının daha önce 12 milyon Euro olduğuna dikkat çeken Çebi, "Şu anda bu rakam 1 milyon Euro. 11 milyon Euro tasarruf etmişiz. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Altyapı dahil bütün amatör şubelerin giderlerini sırtladılar. Mali ve ekonomik durumu anlatabildim. 3 milyar TL borçtan kaynaklı büyük bir sıkıntım var. Bu faizleri taşıyamaz haldeyiz. Ekonomik anlamda kulübü iyi idare ediyoruz. En önemlisi pandemi döneminde 4 kupa geldi buraya. Kolum kırıldı, 3 kez hastalığa yakalandım, herkes evinde oturduğunda ben mücadele ettim. Eleştiriye varım, benim için sorun değil. Ancak hakaret etmek, aşağılanmaya çalışmak farklı. Ben kimseyle ortaklık yapmaya çalışmıyorum, komşu olmaya çalışmıyorum, bu abes kelimeleri de kınıyorum. Spor yasası gereği tüzüğü bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 300 milyon TL zarar ettiğimizi ifade ettim. Boyd 180 milyon TL yük olmuştur. Ljajic'in 220 milyon TL, Lens'in 240 milyon TL, Douglas'ın da 80 milyon olmak üzere kullanılmayan oyunculardan yaklaşık 700 milyon TL zarar var. Pandeminin verdiği zarar da 115 milyon Euro. Benim yönetimimden kaynaklanmayan toplam 3 milyar borç var. Pandemi olmasaydı bu borç 2 milyar daha az olacaktı. Biraz insaf diyorum. ‘Geldiğimizde borçları öderiz' diyen divan başkanına şunu söylemek istiyorum; ben Beşiktaş için varım, bunu bir şekilde ödeyecekseniz, bizim size hizmet etmek, boynumuzun borcudur. Gelip buraya oturursunuz, biz de size gereken desteği veririz” dedi.

"Ortamın bu hale gelmesi, Beşiktaş'a yakışmamıştır"

Camianın yüzde 90'ı tarafından desteklendiklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Camianın yüzde 90'ı tarafından desteklendiğimizi biliyoruz. Ama yüzde 10'luk bir kesim var, sesi yüzde 90'dan fazla çıkıyor. Yüzde 90'lık arkadaşlarımız nerede, buradan bu sıkıntımı iletmek istiyorum. Kötü bir divan kurulu geçiriyorum. Müsaadenizle şu an için gitmek istiyorum. Hiç hoş olmayan bir tarzdaki konuşmayla, bu ortamın bu hale gelmesi, Beşiktaş'a yakışmamıştır. Bu konuyu irdeleyerek Beşiktaş'ın dışarıda tartışılabilecek kötü durumda olmasını istemiyorum. Şahsi itiş kakışı bir tarafa bırakıyorsanız, asıl fedakarlığı yapmış olursunuz. Ben de onu yapıyorum. Beşiktaş, yönetim kurulu olarak bize emanet. Bizden sonra başkaları görev alacak. Biz de onların yanında, ölçülü eleştirilerle, kimseyi aşağılamadan onlara destek olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.