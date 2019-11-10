Ahmet Nur Çebi, Dolmabahçe'de

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 Kasım'da Atatürk'ün Dolmabahçe'de hayata gözlerini yumduğu odada saygı duruşunda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 Kasım dolayısıyla farklı anma törenlerinde yer aldı. İlk olarak Kabataş Vakfı Okulları'nda düzenlenen törene katılan Çebi, ardından Dolmabahçe'ye gitti. Eşi Berna Çebi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, Atatürk için saygı duruşunda bulundu.