Ahmet Nur Çebi: “Galatasaray isterse Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilir”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), hakemlerle ilgili aldığı karar hakkında konuşmanın erken olduğunu söyledi. Galatasaray'la, pazartesi günü oynayacakları derbinin ertelenmesiyle alakalı sarı-kırmızılı yöneticilerin yaptığı açıklamalar için de Çebi, “Galatasaray zeminin bozulacağını düşünüyorsa, kendilerine kapımız açık. Barcelona maçını gelip Vodafone Park'ta oynayabilirler” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sabah Vodafone Park'ta gerçekleşen antrenmanın ardından gündeme ilişkin konuştu. Hakem atamalarından, Galatasaray'ın, derbinin ertelenmesine yönelik talebi de dahil birçok konu hakkında görüşlerini aktaran Çebi, MHK'nın hakemlerle alakalı verdiği karar için de, “Bekleyip ondan sonra yorum yapmak gerekir” yorumunda bulundu.

“Kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçiydi”

Hakem atamaları ve bazı hakemlerin görevlerine son verilmesine ilişkin konuşarak sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Hakemlerin bir kısmının görevine son verilmesi ve bir kısmıyla devam edilmesiyle ilgili kafalarımızda soru işaretleri oluştuğuna dair görüşler var. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, bu sezon bir önceki sezonlardan çok daha fazla hakem hatalarından dert yanan kulüplerimiz var. İlginç olan da şu, neredeyse kulüplerin tamamı diyebiliriz. Neredeyse 20 takımın tamamı hakemlerimiz ve yönetim şekilleriyle ve verdikleri kararlarla zarar gördüklerini ifade ettiler. Durum böyleyken, federasyonun bu husustan çok etkilendiğini ve bu işi çözmek için takipte olduğunu gördüm. Anladığım kadarıyla son gelişmelerde bir çözüm bulamadıklarını da gördüm. En son da böyle bir çözüm bulduğunu gördük. Federasyonun aldığı karara saygı duyup sonuçlarını görmek lazım. Devam edecek olan hakemler, federasyon ve kulüpleri daha fazla zor durumda bırakmayacak şekilde maçları yönetmeye devam etmeliler, beklentimiz budur. Federasyonun verdiği kararın yanlış olduğunu söylemek, kulüpler için doğru değildir. Kulüplerin tamamı şikayetçiydi. Kulüp başkanlarımızdan bunun zamanlamasının yanlış olduğunu söyleyenler olmuştur. Ben bu yorumu yapmak için henüz erken olduğunu söylemeliyim. Sonuçları görmeden yorum yapmamak lazım. Daha önce verdiğim beyanatlarım var. Sürekli federasyona gidiyordum ve daha genç hakemlerin önlerinin açılmasını, eskilerin geçmişten gelen birçok konu nedeniyle yorumlara maruz kalıyorlardı. Bir taze kan gerekiyor demiştim. Bizim görevimiz bir şeylerin düzelmesini talep etmektir. Federasyonun aldığı karara saygı duyuyorum ve sonuçlarının iyi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim herhangi bir talebimiz olmamıştır”

Beşiktaş Kulübü'nün alınan kararda etkisi olduğuna yönelik iddiaları yalanlayan Çebi, “Neden böyle bir algı oluştu bilmiyorum. Beyanatlarımda ve taleplerimde daha genç hakemlere yer verilmesi talebim vardı. Belki bundan dolayı böyle bir algı oluştu. Ama bunun böyle olmadığını söylemek istiyorum. Federasyonun son aldığı kararın ne şekliyle, ne şemaliyle hiç ilgilimiz olmamıştır. Bütün başkan arkadaşlarımız, bu işte rolü olmadığını da belirttiler. Kamuoyunun hem fikir olmadığı, diğer takımların da hem fikir olmadığı, kendi menfaatimizle ilgili herhangi bir karar alınmasını istemek, Beşiktaşlılık duruşuna uygun olmaz” açıklamasını yaptı.

TFF'nin, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray'den hakemler için hazırlamasını istediği raporla alakalı da Başkan Çebi, “O da gündeme geldi Kulüpler Birliği'nde. David Elleray'nin raporu neden beklenmedi denildi. Kesinlikle katılmıyorum. Kendisinin hazırlayacağı rapor, hangi hakemin iyi hangisinin başarılı olduğuyla ilgili değil, sistem raporu. Dolayısıyla kendisinin raporuyla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

“Top yere konulur, zıplıyorsa oynanır”

Galatasaray'ın, pazartesi günü oynanacak derbinin ertelenmesi isteğiyle talepte bulanacağı haberleri için Ahmet Nur Çebi, “Böyle bir talep bize Galatasaray'dan gelmedi, TFF'den de bilgi gelmedi. Futbol maçlarının ertelenmesiyle ilgili kararlar açık ve nettir. Hava şekline, kulüp tavrına göre bunlar değişiklik gösteremezler. Daha önceki uygulamalara da haksızlık olur. Top yere konulur, zıplıyorsa maç oynanır. Kurallar dışında gelişigüzel bir karar alınacağını düşünmüyorum. Hava şartları, maçın oynanmasına engel teşkil ediyorsa oynanmaz, teşkil etmiyorsa oynanır” açıklamasını yaptı.

“Matematiğe dayalı atama olmalı”

Hakemlik müessesesinin çok yıpratıldığını söyleyen siyah-beyazlıların başkanı, “Bunları ifade ettim ve söylemeye devam edeceğim. Atamalar matematiğe dayalı olmalı. Bir kişinin ağzından çıkan lafla olmamalı. Maçın önemine göre eşleşme yapılır. Hakemler maçların ardından çıkıp kendileriyle ilgili yapılan eleştirilere cevap vermelidir. VAR konuşmalarının da açıklanması gerekir. Hakemlerle ilgili hiçbir şey gizli kalmamalı. Bence bunları yaptığımız takdirde, atamalarda kişilere ait atamalar yapılmazsa, matematiğe dayalı bir atama olursa hakemler de kamuoyu da rahat edecektir. Benim böyle önerilerim var. Elleray raporunda nasıl yansıtacaktır bilmiyorum” dedi.

“Galatasaray gelsin Vodafone Park'ta oynasın”

Beşiktaş Başkanı Çebi, Galatasaraylı yöneticilerin, Barcelona maçını düşünerek zeminin bozulmamasına yönelik yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, “Ülke puanına katkı veren sadece Galatasaray olmadı. Katkı veren takımlardan birisi oldu. Beşiktaş'ın da namağlup gruptan lider çıktığı puanların da Türk futboluna katkısı oldu, kabul edilmesi lazım bunun. Sahanın top oynanabilir halde olması arzu ediliyorsa, gerçeklik buysa, bizim sahamız müsait. Arzu ederlerse burada oynanabilir, Olimpiyat Stadı'nda da oynanabilir. Barcelona maçını da isterlerse burada oynayabilirler. Bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, kapımız açık. Bu mazereti kabul etmiyorum. O gün hava şartları yönetmelikte olduğu gibiyse, o zaman uygulanır. Spekülasyonlara sebep olur bu durum” cümlelerine yer verdi.

“Derbilerde yabancı hakem olabilir”

Yabancı hakem konusunda da görüşlerini dile getiren Ahmet Nur Çebi, “Yabancı hakem konusunun sadece derbi maçlarda olabileceğini ifade ettik. Hakemleri derbi maçlarda başarısızlıkla itham etmeyin. Geçmişte derbilerde yaptıkları yaşanmışlıkların gündeme getirilerek baskı altında kalmaları engellenebilir. Türk hakemleri olmalı, mümkünse gençler olmalı. Şu anda yaşını başını almış hakemlerin gençlere yer açma adına hoşgörüyle bakabilmeli. Görevi bitenlerin ve göreve devam edenlerin içinde Beşiktaş'a zarar verenler hala var. Devam edenler içinde Beşiktaş'a zarar verenler var. Beşiktaş olarak böyle bir girişimde bulunmadık. Federasyon kulüplerden aşırı baskı görmüştü ve çözüm arayışına girmişlerdir. Bu karara saygı gösterip sonuçlarını beklemek gerek. Genç hakemlerin önü açılmalı. Birçok hakem var ama içlerinde dön dön aynı isimler görev alıyor” diyerek devam etti.

Basketbol takımının paralarını alamadıklarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, “Seçim sürecine girdik. Bunların hepsi muhalefet tarafından yaptırılan haberler. Basketbol takımı oyuncuların haklarına halel gelme bir durum söz konusu değildir ve kontratlara aykırı bir durum yok. Beşiktaş'ın sporcularına halel gelecek bir durum yoktur, kulübe de zarar gelecek bir durum yoktur. Bu haberler art niyetli kişiler tarafından yaptırılıyor. Mağdur olan kimse yoktur” şeklinde konuştu.

“Talisca'yı sırtımda getiririm”

Pandemi döneminde deplasman taraftarlarının olmamasının doğal bir durum olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, “Henüz pandemi bitmedi. Umarım önümüzdeki sezon olmaz ve her taraftar her takımı desteklesin. İsterim ben de gelmesini taraftarların. Bizler Kulüpler Birliği'nde başkanlarla sohbet ediyoruz ve birbirimizi karşı son derece saygılıyız. Dışarıda taraftarlar da son derece iyi durumdalar. Ama aynı taraftarlar, başkanlarının birbirleriyle kavga etmesini istiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bizler de birbirimize çok değer veriyoruz. Son toplantıda hakemlerle ilgili listede hiçbir kulüp başkanının dahlinin olmadığını öğrenmek beni son derece mutlu etmişti” dedi.

Başkan Çebi, son olarak Talisca'nın tekrar siyah-beyazlı takıma katılma ihtimali hakkında konuşarak, “Bizim bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı beyle bütçemizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu etmek isteriz ama getirdiğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz olmaz. Talisca eğer bizim teklifimizi kabul ederse sırtımda getiririm. Ama olmayacak duaya da amin demem. Talisca'yı isterim ama benim mali teklifime, durumuma uyacaksa başımın üzerinde yeri var” değerlendirmesinde bulundu.