İhlas Haber Ajansı

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Ahmet Nur Çebi iftar yemeğine katıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu’nun iftar yemeğine katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu'nun iftar yemeğine katıldı.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu'yla verdiği iftar yemeğine katıldı. Aynı zamanda kongre üyesi olan Beşiktaşlı iş insanlarının hazır bulunduğu Çengelköy'deki iftarda gurubu temsilen iş insanı Fatih Güner, Başkan Çebi'ye plaket verdi ve başarılar diledi.

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