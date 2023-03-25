Ahmet Nur Çebi: "Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimine vurgu yaparak “Kokuşmuş düzenle başa çıkamıyorum” dedi. Başkan Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından yaptığı açıklamalara gelen eleştirilerle ilgili “Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik. Biz sadece adaletten ve haktan bahsettik. Galatasaray ve Fenerbahçe aynı gün bizim savunduğumuz kabul ediliyor olsaydı acaba susacaklar mıydı” dedi.

Beşiktaş'ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet kalanlara başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Başkan Çebi, Mart ayındaki Çanakkale Zaferi, Kadınlar Günü ve Beşiktaş'ın 120. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mali olarak kulübü iyi idare ettiklerine vurgu yapan Başkan Çebi, “Mali anlamda kulübü çok iyi idare ediyoruz. Mali olarak olabilecek en iyi durumda olduğumuzu beyan ediyorum. Avro olarak dönünce borçlar yarı yarıya azalmış. Enflasyon üzerinden değerlendirince borçlar yarı yarıya aşağıda kalmış. Bunlar kötünün iyisi. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. 'Geçmişi konuşmayalım' diyorlar, konuşmayalım ama unutmayalım. Geldiğimiz zaman kulübün mali olarak yürütülemeyecek durumda olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kulüp, ekonomik krizde olabilecek en iyi şekilde yönetilmiştir”

Borçlarının yönetilebilir olduğunu aktaran Ahmet Nur Çebi, "Bugün Beşiktaş'ın yönetilemeyen bir borcu yoktur. Hiçbir çalışanına ve dışarıdaki kuruma borcu yoktur. Geldiğimiz gün 2 milyar 750 milyon olan borcun üstüne 1 milyar 700-800 milyon civarı faiz söz konusuydu. Bunun üzerine, geldiğimiz günden bugüne pandemi, deprem, UEFA'nın ağır kuralları derken başımıza gelmeyen kalmadı. Kulüp ekonomik olarak bu krizlerde olabilecek en iyi şekilde yönetilmiştir" diye konuştu.

“Kulübün borcu 5 milyar 200 milyon TL'dir”

Başkan Çebi, denetleme kurulunun açıkladığı borcu kabul etmediğini söyleyerek, "Pandemide 400 küsur milyon lira civarında yayıncı kuruluşun vazgeçtiği ödeme var. 600 milyon lira pandemide gelmeyen gelir var. Bunları alt alta koyduğunuz zaman 2 milyar 230 milyon elimizde olmayan sebeplerle kayıp ve gider olmuştur. 5 milyar 200 milyon lira borcumuz olduğunu iddia ediyorum. 6 milyar 200 milyona kasanızdaki parayı koyup 5 milyar 700 milyon düşüyorsanız, alacaklarınızı da var kabul etmek zorundasınız. Alacaklarınızı aldıktan sonra bu kulübün borcu 5 milyar 200 milyon liradır” değerlendirmesini yaptı.

“Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik”

Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından alınan kararlar ve kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, “Beşiktaş başkanı olarak yönetim olarak gerekeni yapıyoruz. Maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum bu düzenle başa çıkmak için camianın arkamda olması gerekir. Depremden 3 gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Kulüpler Birliği'nde toplantı yaparak bir puan sistemini getireceklerini ifade ederek iki öneride bulundu. Bir tanesine sıcak baktığını hissettim. Bunun Beşiktaş'ın zararına olduğunu biliyordum. Sorulan bir soru üzerine cevapladım. O tarihte Beşiktaş başkanı olarak depremzedelere en çok koşturan biriydim. O gün kalkıp zamanı değildi diyenler ne zamandı? Neden TFF 30 gün sonraya ertelemiş olduğu maçların başlamasına 2 gün kala 28 gün sonra bu konuyu gündeme getirmesi gerekirken üçüncü gün getirmişse ben ne yapabilirim. Orada bir yanlış yok. Fenerbahçe ve Galatasaray lobisinin harekete geçmesi, Beşiktaş muhaliflerinin saldırıya geçmesi sosyal medyadaki ağır yazışmalarla TFF'nin elini rahatlatmıştır. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik. Biz sadece adaletten ve haktan bahsettik. Galatasaray ve Fenerbahçe aynı gün bizim savunduğumuz kabul ediliyor olsaydı acaba susacaklar mıydı? Ben başkan olarak son derece duygusal insanım. Depremzedeler, ve yaşanan olay ağır travmaydı ama görevim icabı TFF tarafından gündeme getirilmesi beni açıklama yapmaya mecbur kılmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Kulübü birçok kontrattan temizleyeceğiz”

Transferlerle ilgili konuşan Başkan Çebi, kontratlarda daha dikkatli olacaklarını aktararak, “Transfer böyle bir şey. Tuttuğu zaman başarılı oluyorsunuz. Özellikle geldiğimiz günden beri birçok konuda olduğu gibi futbolda da bu sezon bittiğinde kontratlardan kurulmuş olacağız. 30 milyon Euro kenarda koşan futbolculara Beşiktaş ödeme yapmıştır. Çok büyük para. 4-5 milyarın 2'si faizden 1'i altyapıdaki yanlış harcamalardan. Bir kısmı da futboldaki yanlış transferden. Bir futbolcu kötüyse bizde bir yılı var. Kontratlarımız böyle. Menfaat için 5 yıl kimseyle kontrat yapmıyoruz. Sadece gençlerle yapıyoruz. 4-5 milyon alan futbolcuyla kontratımız yok. Bir şey kötüyse vedalaşmayı yapabileceğimiz şekilde kontrollüyüz. Son sezonda yaptığımız transferlerde gençlerimiz var. Gedson, Ghezzal başarılı. Tayyip Talha başarılı, Emirhan Antalya'dan oynayıp gelecek. Geleceğe yönelik önemli değerler. Birçok kontrattan kulübü temizleyeceğiz. Hazirandan sonra elinizde birçok problemi çözülmüş enflasyona karşı borcunu kontrol etmiş kulüp gereceksiniz” dedi.