İhlas Haber Ajansı

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Ahmet Nur Çebi korona virüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin korona virüse yakalandığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin korona virüse yakalandığı açıklandı.


Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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