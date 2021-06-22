İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'yle yaptığı toplantıda başkanlığa devam edemeyeceğini belirtti. Gerek Beşiktaş'taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi'ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.