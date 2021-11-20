Ahmet Nur Çebi: "Rapor çıkıyor, hatam varsa bedelini ödemeye hazırım"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Eski Başkan Fikret Orman'ın konuşmalarına değinen ve denetim raporunun Mali ve İdari Genel Kurul'da açıklanacağını söyleyen Çebi, "Hatam varsa bedel ödemeye hazırım. Kimin hatası varsa bedelini ödeyecek. Mali ve İdari Genel Kurul'a gelerek her şeyin hesabını orada sorun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bu akşam oynanacak olan Alanyaspor maçına değinerek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Bugün Alanya'da önemli bir maçımız var. Haftalardır takımımız şanssız sonuçlar aldı. Allah izin verirse bu talihi bugün değiştireceğiz" dedi. Maça gideceği için uzun konuşmayacağını ifade eden Çebi, "Konuşacak çok konu var ama özellikle şunu söylemek istiyorum, mali ve idari genel kurul tarihimiz açıklandı. O tarihte bütün genel kurul üyelerimizi ne olursa olsun oraya bekliyoruz. Ben orada olacağım, çıkan raporun da tartışılacağı bir gün olacak. Raporun ilgilendirdiği kişilerin de orada olacağından hiç şüphem yok. Bugün buraya gelmesi de beni çok memnun etti. Artık dışarıda konuşmak yerine burada konuşmak önemli. Başkan ve arkadaşlarının buraya gelmesini takdir ediyorum, her şeyi burada konuşalım. Eski yönetici arkadaşlara da bu kapının açılmasını isteriz. Eski başkanın bugün yaptığı konuşma beni mutlu etti. Birlik ve beraberlik kısımlarını değerlendiriyoruz, bunlar bizim için çok önemli. Kendisinin olduğu gibi her birimiz burada gelip geçiciyiz. Ben de bir gün gideceğim. Ancak doğru olmayan bazı şeyler var. Krediyi TL'ye döndürdüm diyor ama 50 milyon dolar TL'ye dönmüşken, 34 milyon Euro ise TL'ye dönmemiş. Bizim aldığımız bu kredi çok zor şartlar altında alındı. 1,5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Kardeşim de burada, onun evini de SGK'ya ipotek olarak verdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani o 1,5 sene kolay geçmedi. Çok şükür çalışanlara da şu anda 1 kuruş borcumuz yok" ifadelerini kullandı.

"Yaptıysak bir hata, bedelini öderiz"

Fikret Orman'ın söylediği muhalefet konusuna değinerek kendisine karşı seçimde aday olan Hürser Tekinoktay'ı gösteren Ahmet Nur Çebi, "Muhalefet kim konusuna gelelim. Sosyal medyada bizim de karşımıza çıkmış olan bir başkan adayı var. Adam yazıp çiziyor ama Tevfik Yamantürk'ü mazeret göstererek buraya gelmiyor. Ben sana nasıl cevap vereceğim, ben Twitter çocuğu değilim. Son 2 günde de eski yönetimi geçip, bizi suçlamaya başlamış. Fikret Orman Bey, açıp bakarsanız, bunların kim olduğunu görürsünüz" dedi. Herkesi birlik ve beraberliğe davet eden Çebi, "Hepimizi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Mali ve İdari Genel Kurul'da herkesin beklediği rapor açıklanacaktır. Gereken de yapılacaktır. Bu raporu ben görmedim, görmek de istemiyorum ve müdahale etmek istemiyorum. Belki raporda ben de suçlu çıkacağım ve gelip hesabını vereceğim. Varsa hatam hesap vereceğim. Genelkurmay Başkanı olarak, Güneydoğu cephesine gönderdiğiniz generalin savaş kaybetmemesine karşın, batıdaki savaşı kaybettiğinizde onu da suçlu mu görüyorsunuz. Başkan başkandır. Her şeyden haberi olur. Yanındaki yöneticilerin her şeyden haberi olduğunu iddia etmek doğru değildir. Benim haberim olmadan birçok şey yapılmış. İyisi de var, kötüsü de var. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Yaptıysak bir hata bedelini öderiz. Kimsenin bundan sıkıntı çekmemesi lazım" açıklamasını yaptı.

"Fikret Bey hiç değişmemiş"

Fikret Orman'ın genel kurulda ibra edilmemesi hakkında söyledikleriyle ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Genel kurul kendisini ibra etmemiş. Genel kurul bize yetki verdi, sonra da 'Paralar nerede' diye sordu. Ben seni nasıl ibra edeceğim. Mahkemeye niye gidilmemiş. Rapor yeni çıktı, bakacağız ve gidilmesi gerekiyorsa mahkemeye gideceğiz. Fikret Bey hiç değişmemiş, maalesef değişmemiş. Mali ve İdari Genel Kurul'da söylenecek çok şey var" dedi.

Hakemler hakkında konuşarak sözlerini sürdüren Başkan Çebi, "Bir hakem konusu var. Hakemlerle ilgili uğramış olduğumuz haksızlıkları ben de görüyorum. MHK'de bir değişiklik oldu. Yeni gelen MHK'ye bir şekilde avans vermemiz gerekiyor. Ancak ve ancak elimizdeki görüntülerin nerede olduğunu araştırmak için TFF'ye, yayıncı kuruluşa sorduk. TFF bu görüntünün olmadığını söylüyor. Yeni gelen MHK'ye bir şans tanımak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben Beşiktaş Başkanıyım, sabahtan akşama hakemlerle ilgili konuşmanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlgili makamların kapısını çalıyoruz ve sesimizi orada yükseltiyoruz. Ben Hollanda'daki maçta 'Bana güvenin' dedim. Biz Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyiz. Şov yapmıyorsak, mücadele etmediğimiz anlamına gelmez. Sakatlıklarımızın bir kısmı darbeye bağlıydı. Bunların bir şanssızlık olduğunu kabul etmek zorundayız. İnşallah bu şanssızlık bugün tersine dönecek. Gelin birlik beraberlik içinde olalım, Beşiktaş'ı uçuralım. Mali genel kurula da gelin, kimi ibra edersiniz, kimi etmezsiniz, bunlarla ilgili bir şey söylemek benim haddim değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.