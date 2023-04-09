Ahmet Nur Çebi, Rsports Robotik Takımı'nı tebrik etti

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta bir araya geldiği 2023 CHARGED UP-Haliç Regional şampiyonu Rsports Robotik Takımı'nın üyelerini tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Müsabaka öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2023 CHARGED UP - Haliç Regional şampiyonu Rsports Robotik Takımı'nın üyelerini plaket takdim ederek tebrik etti. Takım üyelerine siyah-beyazlı tribünler de sevgi gösterisinde bulundu.