Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin özel davetli olarak gelen şehit aileleri ile bir araya geldiği buluşmada, Beşiktaş'ın TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da yer aldı.

"Beşiktaş sıcak bir yuvadır" diyen Başkan Çebi, "Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta; saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Ahmet Nur Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye ederek imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.