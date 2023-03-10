Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından aldığı puanlama sistemini eleştiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “TFF'nin tutumu acele ve yanlış bir karardır” dedi. Onur Bulut transferi hakkında ise haklı olduklarını dile getiren Çebi, “Beşiktaş şeffaf ve etik bir transfer gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası için düzenlenen basın toplantısından ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulübün mülklerinin değerlendirilmesi ve Galatasaray'ın ekonomik atılımlarına benzer projelerin varlığı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Ahmet Nur Çebi, "Her futbol kulübünün bildiğiniz gibi kendine ait mal varlığı oluyor. Bizim de bu tarz projelerimiz tabii ki var. Bizim tüzüğümüz gereği kulübün varlıklarını satamazsınız. Özellikle Fulya'daki tesis bizim için oldukça değerli ama satılamaz. Elimizdeki mülkler Beşiktaşlı çocukların geleceğidir. Beşiktaşlıların malıdır. Projelerimiz gerçekleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Eski, yıpranan hakemlerimizin yerini genç arkadaşlar almalı"

Hakemlerin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, genç hakemlere şans verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hakemlerle alakalı düşüncemde değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eski arkadaşların yerine yeni genç hakemlerin gelmesini teklif ettim. Öyle olması gerektiğini düşüyorum. Ben eski hakemlerimiz ile kötü bir yorum yapmıyor. Yeni hakemler gelsin, yeni bir hayat oluşturalım. Futbolumuzun önünü açalım. Bu konudaki teklifim hala geçerli. Lütfen yeni hakemlerin geleceğini oluşturalım. Eski Hakemlerimiz yıpranmışlıkları var. Sadece bizim maçlarımızda değil her kulübün maçında olan bu olumsuz durumu değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"TFF'nin tutumu acele ve yanlış bir karardır"

Deprem sonrası Süper Lig ile alakalı alınan karar hakkında konuşan Başkan Çebi, “Bu konuda bizim yazılı veya sözlü bir talebimiz olmadı. Ama ne yazıkki bizi ortaya atarak yıpratma amaçlı medyaya yansıtılıyor. Ben zamansız açıklama olarak sosyal medyada üzerimize adlettirilen durumu açıklık getirmek gerekirse; ben kendime sorulan soruyu cevapladım ve fikrimi söyledim. TFF'nin gereksiz bir zamanda gereksiz bir konuyu gündeme getirmesi yanlıştı. TFF, ligin gidişatına zarar verecek kararları bence acele ile almıştır. Beşiktaşlı muhaliflerin de bu durumu sadece muhalefet olsun diye desteklemeleri doğru değildir. Benim gitmemi isteyenlerin bu tutumu bana değil Beşiktaş'a zarar verdiğini yinelemek istiyorum. Seçim olduğunda ortalıkta görünmeyen insanların şimdi meydanlarda olması da çok manidar. Bana muhalefet edebilirsiniz ama bunu Beşiktaş'a karşı yaparsanız, rakiplerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz ki bu da Beşiktaşlılıkla uzaktan yakından bağdaşmaz” diye konuştu.

"Beşiktaş'a zara vermeyi bıraksınlar"

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı olması yönünde gündeme gelen iddialara cevap vererek, şu ifadelere yer verdi:

"Böyle kurumlar, spor camiamız için çok değerli kurumlardır. Benim için onur verici bir durum. Fakat şuan ben Beşiktaş Kulübü'nün başkanıyım ve görevimin başında olmaya devam edeceğim. Buradan Beşiktaş taraftarına, beni eleştirenlere sesleniyorum. Gelsinler, onları birebir dinleyeceğim. Beşiktaş'a zara vermeyi bıraksınlar."

"Beşiktaş şeffaf ve etik bir transfer gerçekleştirmiştir"

Başkan Çebi, Onur Bulut transferi hakkında yöneltilen soruya "Beşiktaş şeffaf ve etik bir transfer gerçekleştirmiştir. Kayserispor kulübü yöneticilerinin bir sorunu var ise gerekli yerlerde haklarını arasınlar. Bize zarar vermeye çalışmayı bıraksınlar. Kendilerine gelsinler. Burası Beşiktaş camiası. Orada dur bakalım. Hukuk orada gidip çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gider hakkını arar” yanıtını verdi.

"Transferlerimizin hepsi nokta atışı transferler"

Ara transfer döneminde takıma katılan futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Bu zamana kadar yapılan ara transferlerin hepsinin iyi olduğunu fakat son dönem ara transferlerin hepsinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 4-5 tane yapılan transferlerin hepsinin nokta atışı olduğunu düşünüyorum. Bu durum Beşiktaş'ın bundan sonra çok daha başarılı olacağının göstergesi olmuştur" açıklamasını yaptı.

"Ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Burada var olmaya devam edeceğim"

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan ayrılışı ve tazminat alıp almadığı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Başkan Çebi, "Bugün orada ne olduğunu göremiyorum, bilemiyorum. Zamanla her şeyi göreceğiz. Avcı'nın bizimle alakalı olan kısmını zamanında en net şekilde anlattım ve kamuoyunun önüne koydum. Trabzonspor ile ilgili cevap vermek istemiyorum. Allah büyüktür. İleriki süreçte her şey gün yüzüne çıkacaktır. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Burada var olmaya devam edeceğim” cevabını verdi.