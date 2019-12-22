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Ahmet Nur ?ebi trib?nde

S?per Lig’in 16.

S?per Lig'in 16. haftas?nda oynanan Fenerbah?e-Be?ikta? derbisini Be?ikta? Ba?kan? Ahmet Nur ?ebi de takip etti. Bir ?nceki ba?kan Fikret Orman, uzun s?re boyunca derbilerde deplasman ma?lar?na gitmemi?ti.


Be?ikta?'?n Fenerbah?e'ye konuk oldu?u derbi m?cadelesini siyah-beyazl? kul?b?n ba?kan? Ahmet Nur ?ebi de trib?nden takip etti. Her ma? ?ncesi oldu?u gibi d?n de ?mraniye'ye giderek tak?ma ve teknik ekibe moral veren ?ebi, bug?n de trib?ndeki yerini alarak siyah-beyazl?lar? yaln?z b?rakmad?. Bir ?nceki ba?kan Fikret Orman, son y?llarda deplasmanda oynanan derbi m?cadelelerde ma?a gitmiyordu. ?ebi'nin yan? s?ra A Milli Tak?m Teknik Direkt?r? ?enol G?ne? de kar??la?may? trib?nden takip edenler isimlerdendi.

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