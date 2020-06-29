Ahmet Nur Çebi: "Zaman, özümüze dönme zamanı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, "Zaman, özümüze dönme zamanı. Kendi içimize yönelerek tüm branşlarda ekseriyetle genç sporculara yöneleceğiz" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin temmuz sayısında camiaya seslendi. Kulüp adına önemli bir aya girildiğini vurgulayan Çebi, "Göreve geldiğimizde doğmuş ve doğacak gelirlerimizin temlik altında olması nakit akışımızı sıfıra indirmiş ve giderlerimizi karşılamayı güç bir konuma getirmişti. Bu olumsuzluklara Kovid-19 salgınının da eklenmesi tüm dünya ekonomisini olduğu gibi bizi de derinden etkiledi. Deyim yerindeyse şartlar, futbol camiasını akıntıya kürek çekme noktasına getirdi. Yayın gelirlerimiz ve bilet satışlarımız durdu. Giderlerimiz arttı. Camiamızın her ferdine bunları anlatmayı görev bildik, aynı çatı altında yaşayan bir aile olduğumuzu anlattık" diye konuştu.

"Herkesin fedakarlığına talibiz"

Haziran ayında kulübün geleceği için dönüm noktası olacak bir bağış kampanyası başlattıklarını hatırlatan Çebi, "Bu kampanya yalnızca maddi değil, manevi değerlerimiz için de oldukça mühim. Kampanyamız, zamanla genişleyecek. Taraftarlarımızla buluşacağımız ve yoğun şekilde talep edilen 'Bırakmam Seni' tişörtlerimizi satın alma fırsatını herkese sunacağımız bir televizyon yayını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş için en ufak katkısını verebilecek herkesin fedakarlığına talibiz. Kuşkusuz, tüm bu çabalarımız önümüzdeki senelerde semeresini verecektir" şeklinde konuştu.

"Zaman, özümüze dönme zamanı"

"Zaman, özümüze dönme zamanı" diyen Çebi, "Sporcularının fedakarlıklarıyla, taraftarının desteğiyle ve bizlerin yoğun mesaileriyle bu çetrefilli sürecin de altından kalkacağız. Hepinizin malumudur ki Beşiktaş 'Kolej Takımı'nın, kendi çocuklarının takımıdır. Öz kaynakla, kendi imkanlarımızla şampiyon olmak bizim için çok daha kıymetlidir. Bu sebeple, kendi içimize yönelerek tüm branşlarda ekseriyetle genç sporculara yöneleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş zorlukların altından kalkacaktır"

Çebi, Beşiktaş'ın bu zorlukların altından kalkacağını dile getirerek, "Birbirimize sımsıkı tutunmamız gereken bu süreçte, alicenap Beşiktaş Camiası'nın desteğinden mahrum kalmayacağımızı biliyor, tüm iş insanlarımızı da kampanyamıza dayanak olmaya davet ediyorum. Beşiktaş'ı bırakmayalım. Güçlü bir şekilde 'Bırakmam Seni' diyelim" açıklamasını yaptı.