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Ahmet Nur Çebi'den Avcı'ya ziyaret

Beşiktaş’ta pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak Ümraniye’ye giderek Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla bir araya geldi.

Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak Ümraniye'ye giderek Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.


Beşiktaş'ta 8547 üyenin 5009'unun oyunu alarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, dün mazbatasını aldıktan sonra bugün ilk iş olarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, Braga ve Galatasaray maçları öncesinde takıma moral verdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir araya gelen takımın son durumuyla ilgili konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları eşlik etti.

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