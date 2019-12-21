Ahmet Nur ?ebi'den tak?ma moral ziyareti

Be?ikta? Ba?kan? Ahmet Nur ?ebi, Fenerbah?e derbisi ?ncesinde ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek tak?ma moral verdi.

Be?ikta? Ba?kan? Ahmet Nur ?ebi, Fenerbah?e derbisinde de al??kanl???n? bozmad? ve tak?m? ziyaret etti. Bug?n yap?lan antrenman ?ncesinde Asba?kan Emre Kocada? ile birlikte ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Ba?kan Ahmet Nur ?ebi, Teknik Direkt?r Abdullah Avc? ve futbolcularla bir araya gelerek destek verdi. Ahmet Nur ?ebi, daha sonra Emre Kocada? ile birlikte antrenman? takip etti.