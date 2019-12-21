İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Nur ?ebi'den tak?ma moral ziyareti

Be?ikta? Ba?kan? Ahmet Nur ?ebi, Fenerbah?e derbisi ?ncesinde ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek tak?ma moral verdi.

Be?ikta? Ba?kan? Ahmet Nur ?ebi, Fenerbah?e derbisi ?ncesinde ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek tak?ma moral verdi.


Be?ikta? Ba?kan? Ahmet Nur ?ebi, Fenerbah?e derbisinde de al??kanl???n? bozmad? ve tak?m? ziyaret etti. Bug?n yap?lan antrenman ?ncesinde Asba?kan Emre Kocada? ile birlikte ?mraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Ba?kan Ahmet Nur ?ebi, Teknik Direkt?r Abdullah Avc? ve futbolcularla bir araya gelerek destek verdi. Ahmet Nur ?ebi, daha sonra Emre Kocada? ile birlikte antrenman? takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.