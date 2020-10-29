İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Nur Çebi'nin doğum günü kutandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin doğum günü, statta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kutlandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin doğum günü, statta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kutlandı.


Vodafone Park'ta yapılan siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu toplantısının ardından, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye doğum günü sürprizi yapıldı. Toplantının sonunda Çebi'ye doğum günü pastası kesilerek yeni yaşı kutlandı.


Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile kulüp personeli, Çebi'ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.