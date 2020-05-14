İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.


Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.