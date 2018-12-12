Ahmet Önal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri oldu

Atatürk Havalimanı'nda 8 yıl görev yapan Mehmet Ali Ulutaş'ın emekli olmasının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevine getirildi.

Atatürk Havalimanı'nda 8 yıl görev yaptıktan sonra 3 Aralık'ta emekli olan Mehmet Ali Ulutaş'ın yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, getirildi. Önal'ın, Tatürk Havalimanı dışında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevini de yürüteceği öğrenildi.

1965 yılında Yozgat Sorgun'da doğan Ahmet Önal, ilkokulu Sorgun'da, ortaokul ve liseyi Kırıkkale'de tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı'nda stajyer kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Gemerek, Köse, Mudurnu, Finike ve Konak Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

1990'da stajyer kaymakam olarak çalışırken, bir yıl boyunca İngiltere'de dil eğitimi aldı. 2000 yılında İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

2015 yılı yaz kararnamesiyle İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ahmet Önal, evli ve 3 çocuk babası.