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Ahmet Reyiz Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadı

Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınadı.

Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.


Muhafazakara Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.


Milletin örf ve adetleri ile uyuşmayan saldırının vicdanlar da başka üzüntülere yol açtığına dikkat çeken Yılmaz, “Kimse şehit üzerinden prim yapmaya çalışmamalıdır. Şehit Doğusundan batısına İbrahim milleti olan bu aziz milletin şehididir. Protesto yapacaksan onun da bir üslup ve usulü vardır. Bu tür barbarca hiçbir şekil de halkımızın örf ve adetini yansıtmayan ahlakımıza ters davranışlar kabul edilemez. Seçimlerle ilgili itirazlar yapılmıştır. YSK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bir karar verilecektir” dedi.

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