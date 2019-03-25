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Ahmet Şafak'tan Coşku Dolu Konser

Sanatçı Ahmet Şafak, söylediği türkülerle Küçükçekmece’de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sanatçı Ahmet Şafak, söylediği türkülerle Küçükçekmece'de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.


Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen konsere Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki de katıldı.


Hayranlarından büyük ilgi


Gecede Ahmet Şafak en sevilen şarkılarını Küçükçekmecelilerle birlikte seslendirdi. Hayranlarının hep bir ağızdan eşlik ettiği sanatçıya, Küçükçekmecelilerin ilgisi büyüktü. Konserde Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve MHP ilçe Başkanı Seyfettin Tiryaki birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Karadeniz, sanatçıya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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