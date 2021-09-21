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Ahmet Şahit'in kadife üzerine yağlı boya resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Ressam Ahmet Şahit’in kadife üzerine yağlı boya resim sergisinin açılışı Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ressam Ahmet Şahit'in kadife üzerine yağlı boya resim sergisinin açılışı Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda gerçekleştirildi.


Ahmet Şahit'in, oğlu Ferit Şahit anısına düzenlediği 'Siyah' isimli yağlı boya sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler ince işçilikle boyanmış eserlere büyük ilgi gösterdi. Atölyesinde ve Büyükçekmece Belediyesinde çok sayıda öğrenci yetiştiren Ahmet Şahit, sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. Ahmet Şahit'in 'Siyah' isimli yağlı boya sergisi, 20-26 Eylül tarihlerinde Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda açık olacak.

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