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Ahmet Şimşirgil'in OTAĞ serisinin 3. Kitabı raflarda

Prof.

Dr. Ahmet Şimşirgil'in kaleminden, yüz binlerce okura ulaşan KAYI serisi muadili yepyeni dizi OTAĞ'ın üçüncü kitabı raflardaki yerini aldı.


Yüzbinlerce insana ulaşan KAYI serisiyle Osmanlı Tarihi'ni yediden yetmişe herkese sevdiren Ahmet Şimşirgil şimdi de Türklerin Müslüman olmalarından sonra Osmanlı'ya kadarki tarihini OTAĞ dizisiyle anlatıyor. Dr. Ahmet Şimşirgil'in yepyeni dizisi OTAĞ'ın üçüncü kitabı Timaş Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.


Yalın, akıcı bir üslup; birincil kaynaklardan beslenen gerçek tarih bilgisi bu serinin de uzun yıllar birçok okuyucuya ulaşmasını sağlayacak. Şimşirgil, OTAĞ Serisi'nin üçüncü kitabında Horasan'dan Anadolu'ya büyük mücadelelerle gelen Selçukluları ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasını Malazgirt Savaşı'yla sağlayan Sultan Alparslan'ı anlatıyor.

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