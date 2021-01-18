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Ahşap bina alevlere teslim oldu

Sabahın erken saatlerinde elektrik sobasından çıktığı düşünülen yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

İki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu. Çıkan yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, alevlere teslim olan ahşap binanın yanındaki diğer bina sakinleri büyük panik yaşadı.


Sabah saat 07.00 sıralarında Kartal Soğanlık'ta Yaprak Sokak'ta, iki katlı ahşap bina elektrik sobasının açık unutulması ile alevlere teslim oldu. Sabah erken saatlerde meydana gelen yangında camiye gitmek için evinden çıkan vatandaşın ahşap binadan çıkan dumanları görüp yan binadaki vatandaşları uyarması ile fark edildi. Hemen itfaiyeyi haber veren vatandaşlar yangının çevre binalara sıçramaması için korku ve endişe itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi. Çıkan yangında ölü bulunmazken yangın esnasından biri yabancı uyruklu iki kişi kendi imkânları ile evden çıktı.


Olayın tanığı İbrahim Başık, “Bina tutuşmuştu arka taraftan gidip kapıya vurdum içeride iki kişi ve köpekler vardı, uyandırdık. İtfaiye telefon ettik gelip söndürdüler. 2 kişiyi yanan evden çıkardık“ dedi.

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