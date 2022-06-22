Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde darp edildi

Yaptığı sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde yaptığı röportaj sırasında darp edildi. Yapraklıoğlu ve kameramanın darp edildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaptığı sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde röportaj yapmaya çalıştığı sırada bir vatandaşla tartışma yaşadı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği belirsiz şahıs Yapraklıoğlu ve kameramanına saldırdı. Yapraklıoğlu'nun üzerindeki kıyafeti yırtılırken, vatandaşların ayırması sonucu olay kısa süreli duruldu. Bir süre sonra tekrar gelen ve bir daha saldıran şahıs, Yapraklıoğlu'nun kamera ve tripodunu kırmaya çalıştı. Vatandaşların tekrar araya girmesiyle kavga son buldu. Yapraklıoğlu ve kameramanı malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.