Aile bütçesi için kadınlara finansal okuryazarlık eğitimi verildi

Ekonomist gazeteci Mine Uzun tarafından verilen eğitimde enflasyonun etkileri, bütçe yönetimi ve temel yatırım yöntemleri gibi konularda kadınların bilgi sahibi olması hedeflendi.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt numara altı sponsorluğunu üstlenerek kadına verdiği desteğin bir kez daha altını çizen QNET, kadınların finansal alanda da bilgi sahibi olmasını önemsiyor. Kadınların finansal hayatta da bilinçlenmesini ve varlık göstermesini ön planda tutan şirket, bu amaçla online olarak finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Ekonomist gazeteci Mine Uzun tarafından verilen eğitimde enflasyon ve enflasyonun aile bütçesine etkileri ele alındı.

17 Mayıs tarihinde Online olarak gerçekleştirilen eğitimde, kadınların bütçe yönetimi konusunda bilinçlenmesi hedeflendi. Günümüzde, tüm dünyada etkileri hissedilen yüksek enflasyon sürecinde, kadınların bütçe yönetim konusunda bilinçlenmesi kadar, tasarruf ve temel yatırım becerileri edinmesi de amaçlandı. Bu kapsamda, eğitimde temel yatırım ürünlerine de de değinildi.

Finansal okuryazarlık eğitimi Erguvan Kadın Kooperatifi, Pembe Amazon Platformu ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 17 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, ''Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir'' felsefesiyle yola çıkan QNET, kadınların hayatın içinde daha fazla yer alması ve güçlerini ortaya çıkarması için destek veriyor. Bu çerçevede Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve Manchester City Kadın Futbol Takımı gibi dünyaca ünlü kulüplerin sponsorluklarını üstleniyor ve bunların yanı sıra kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.