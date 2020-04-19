Aile sağlığı merkezi hekimi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yavuz Kalaycı'nın korona virüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Yavuz Kalaycı'nın korona virüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Covid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."