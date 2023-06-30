Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş'tan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı nedeniyle Darülaceze'de kalan vatandaşları ziyaret etti. Bakan Göktaş'a Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de eşlik etti. Darülaceze Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Darülaceze sakinleriyle ilgilenen Bakan Göktaş, onların bayramını kutladı.

Konuşmasına Darülaceze sakinlerinin bayramını kutlayarak başlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Başta Darülaceze sakini, kıymetli büyüklerim, değerli ailelerimiz ve mesai arkadaşlarım olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Darülaceze bizim en kıymetli kurumlarımızdan birisi. Abdülhamid Han'ın bizlere bıraktığı değerli bir miras. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yüksek ferasetiyle kurulan Darülaceze çatısı altında kimsesizlere, yaşlılara ve çocuklara bir şefkat kapısı olarak 128 yıldır kucak açıyoruz. Bu mirası kuşaklar ötesinde taşıyacak projeler ile ecdadımıza yakışır bir nesil olma çabası içerisindeyiz. Vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltmek, refahını arttırmak bizim birincil önceliğimiz. Bu bilinçle her bir vatandaşımıza güven içinde yaşayabileceği huzurlu bir ortam sağlamak için çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz 85 milyon vatandaşımızın doğrudan muhatabıyız. Vatandaşlarımızın devlet ile temasındaki ilk kapılardan birisiyiz” şeklinde konuştu.

"Dünyanın en saygın gayrimenkul ödüllerinden birini Sosyal Hizmet Şehri ile aldık"

Dünyanın en saygın ve prestijli ödülü olan International Property Awards'da en iyi kamu hizmeti binası ödülü aldıklarını söyleyen Bakan Göktaş, “Darülaceze gibi sosyal hizmetler alanında dünyaya örnek çok önemli modellerimiz var. Yaklaşık 580 vatandaşımıza hizmet veren Darülaceze kuruluşundan bu yana 30 çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan sosyal hizmet sundu. Dünyada tek örnek olacak şekilde tasarlanmış olan sosyal hizmet şehri sağlıklı veya yatağa bağlı kişi, çocuklar için oluşturulan yaşam alanları ile hizmet verecek. Ayrıca rehabilitasyon ünitesi, cami, kilisesi, havrasıyla yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimlerine içerecek. İnşallah yakın bir gelecekte de hizmet vermeye başlayacak. Heyecanla bekliyoruz. Sosyal hizmet şehrimiz birçok fonksiyonu içinde barındıracak. Havuzlarıyla, rehabilitasyon alanlarıyla, sakinlerimizin vakit geçireceği alanlar olacak. Çeşitli atölyelerle, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapacak. Kapasite birçok komplekslere sahip. Sanat alanları ve bir şehrin ihtiyaç duyacağı birçok imkanı da içinde barındıracaktır. Sosyal hizmet şehri projemiz dünyanın en saygın gayrimenkul ödüllerinden biri olan International Property Awards'da ödüle layık görüldü. Projemizde ülkemiz adına en iyi kamu hizmeti mimarisi kategorisinde 27 Haziran'da Londra'da ödül aldı. Bu ödül bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bu vesileyle Sosyal hizmet şehrinin vücut bulmasında üstün gayretleriyle nedeniyle başta hepimizin de sevdiği başkan Hamza Cebeci Bey'e başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise yaptığı konuşmada, “Öyle inanıyor, öyle ümit ediyorum ki dünyaya örnek olacak Darülaceze'yi dünya çapında tanıtacak ve duyuracak bir hareketin başlangıcı olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bizzat ilgilendiği projeler. Yoksa böyle 16 ayda arkadaki 38 bin metrekare şehrin merkezinde bir inşaatın yapılıp hizmete açılması çok kolay bir iş değildir. Bugünkü değeriyle 100 milyon dolarlık bir değer oradaki proje. 128 yılda bağışlanan mülklerin toplam değerinin 80-90 milyon dolar olduğu bir yerde böyle bir projeyi katmış olmak elbette ki böyle büyük bir destek ve büyük bir güçle olabilirdi. Ve önümüzdeki aylarda inşallah açılışı yapılacak. Böyle bir projenin açılışı da böyle kıymetli bir bakanımıza nasip olacak. Ondan dolayı da mutluyuz” dedi.