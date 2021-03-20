Ailesinde romatoid artrit vakası olan kişilerde hastalığın görülme riski 10 kat fazla

Hülya Vahedi, “Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, bu hastalığın görülme riski normale göre on kat daha fazladır” dedi.

Eklem romatizması hastalıklarının insanların hareket kabiliyetlerini olumsuz etkiledikleri için yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren bir hastalık olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Vahedi, yaşam boyu sürebilen kronik bir hastalık olan romatoid artrit hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın en fazla kadınlarda ve 25 ila 55 yaş arasında görüldüğünü söyledi.

Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, romatoid artrit görülme riskinin normale göre on kat daha fazla olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Hülya Vahedi, “Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu Porphyromonas gingivalis isimli bakterinin romatoid artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir” dedi.

“En sık kadınlarda görülüyor”

Romatoid artrit hastalığının yaklaşık olarak yüzde 0,5 ila yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü belirtti. Romatoid Artritin en sık 25 - 55 yaşları arasında başladığını ifade eden Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görüldüğünü söyleyerek, “Aynı zamanda sistemik bir hastalık olduğu için, eklemlerin dışında, cilt altı nodülleri, akciğer ve kalp de ve diğer bazı organlarda da belirtiler görülebiliyor” diye konuştu.

“Eklem şişmesi en önemli belirti”

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Hülya Vahedi, eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğunun önemli belirtilerden olduğunu söyledi. Hastalığın tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görüldüğünü belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti: “Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik romatoid artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olur. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

“Birden fazla eklemde görülebilir”

Bazı vakalarda hastalığın çok hızlı gelişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, hastalığın tüm eklemlerde ağrı, şişme ve tutukluk yaptığını belirtti. Hatta hastaların yataktan kalkamayacak kadar ağrılarının ve tutukluğunun olabileceğini de söyleyen Vahedi, hastalığın tek bir eklemde veya birkaç eklemde ortaya çıkabileceğini belirtti. Romatoid artrit hastalığının palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu ifade eden Vahedi, bu tür başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirterek, bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini kaydetti.

Hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir türünün de olduğunu söyleyen Vahedi, bu durumda hastalığın omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başladığını ifade etti. Vahedi, romatoid artritin zaman zaman Polimiyaljiya Romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabileceği uyarısı da yaptı.

“Zamanında tedaviye başlamak kalıcı hasarları önleyebilir”

Romatoid artrit hastalığına yakalanan kişilerin tanı ve tedavisinin gecikmesi ile ellerde kuğu boynu deformitesi, düğme deliği deformitesi ve ulnardeviasyon gibi deformasyonların görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, hastalığın teşhisinin esas olarak hastaların yakınmaları ve muayene bulguları ile konulabileceğini ifade etti. Vahedi, hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularında teşhis koymada yardımcı olabileceğini belirterek, “Kesin teşhis için diğer muhtemel hastalıkların dışlanması gerekir. Romatoid artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizleri de ilaç tedavilerinin yanında yapmaları önemlidir” ifadesini kullandı.