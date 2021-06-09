AIPS ve İtalyan Spor Yazarları Derneği'nden Dündar Keşaplı'ya ödül

Uluslararası Spor Basın Derneği (AIPS) ve İtalyan Spor Yazarları Derneği (USSI), yıllardır İtalya'dan Türkiye'ye spor başta olmak üzere birçok gelişmeyi bildiren Türk gazeteci Dündar Keşaplı'ya en çok özel habere imza atan gazetecilere verilen 'Özel Haber Ödülü'ne layık gördü.

İtalya ve Türkiye arasında 11 Haziran'da oynanacak Avrupa Şampiyonası açılış maçı öncesinde başkent Roma'da, İtalya'nın tek Avrupa şampiyonluğunu kazanan 1968 kadrosundan isimlerinin katılımıyla 'EuroStart' etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bugüne kadar başarılı spor haberlerine imza atan üç yabancı gazeteciye ödül verildi. 30 yılı aşkın süredir İtalya'da yaşayan ve bugüne kadar önemli isimlerle yaptığı özel haberler sebebiyle Dündar Keşaplı, AIPS ve USSI'nin prestijli özel haber ödülünü aldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan USSI Başkanı ve AIPS İtalya Sorumlusu Gianfranco Coppola, “Uzun yıllardır tanıdığım, son derece aktif olan Dündar Keşaplı, televizyon haberciliğinde pek çok özel haber yapmıştı. Dolayısıyla bu ödülü sonuna kadar hak etmiştir” dedi.

Keşaplı da duygularını şu sözlerle aktardı:

“Bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdınız. Her zaman mesleğimi en profesyonel ve en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdim. Çok teşekkür ederim.”

Etkinlikte Cezayirli gazeteci Mourad Roughini ve İspanyol gazeteci Ana Quiles de imza attıkları haberler sebebiyle prestij ödülüne layık görüldü.

Öte yandan etkinliğe İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina başta olmak üzere İtalyan spor dünyasının önemli isimleri katıldı.